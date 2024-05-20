Понеділок почався не радісно: якої потужності вирує магнітна буря на Землі
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На графіку ще є "оранжеві" коливання
Сонце не перестає випускати нові викиди корональної маси (СМЕ) у космос і один з таких може спричинити 5-бальну магнітну бурю вже у понеділок, 20 травня. Окрім того, на Землі протягом тижня також, ймовірно, відбудеться шторм 4 балів.
CME був викинутий у космос потужним спалахом класу M7 17 травня, тому навіть різкий удар може мати геоефективний ефект. Про це повідомили астросиноптики зі національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передали вчені за сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.
Магнітні бурі на Землі протягом 20-26 травня
Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.
Протягом 20 травня тримається магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 5 балів, а вже наступного дня, 21 травня, її сила зменшиться до 4 балів потужності.
Вже протягом 22-23 травня прогнозується мінімальна сонячна активність, яка коливатиметься в межах 2-3 балів "зеленого" рівня.
Однак 24 травня поновиться невелике коливання 4 балів, а 25-26 травня — не буде жодних геомагнітних коливань.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на початку тижня.