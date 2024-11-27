Українка Садурська побила світовий рекорд, пірнувши на 82 м без ластів (відео)

Спортсменка демонструє феноменальні результати у фрідайвінгу

Українка Катерина Садурська продовжує бити власні рекорди. Буквально у жовтні спортсменка пірнула без ластів на глибину 80 метрів, а вже за місяць вона покращила це досягнення на 2 м.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram. На змаганнях AIDA Deep Dominica українка пірнула під воду на 82 м у дисципліні "постійна вага без ластів" (CNF).

"Цю перемогу я присвячую Україні, нашим захисникам та всім, хто підтримує нашу країну в цей нелегкий час", — цитує Садурську 24 канал.

Це вже 6-й світовий рекорд Катерини. За 2024 рік їй вдалося покращити досягнення на 7 метрів. Зазначимо, раніше Садурська професійно займалася синхронним плаванням, а підводний спорт був лише її хобі. Все змінилося у 2022 році, коли Катерина розпочала кар’єру у фрідайвінгу.

Нагадаємо, комісія Міністерства молоді та спорту України позбавила Федерацію підводного спорту України (ФПСУ) статусу національної через фото. Це сталося після того, як спортивна влада пригрозила федераціям, які відправлять українські делегації на міжнародні турніри за участю росіян та білорусів.