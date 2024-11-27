У вашій родині були розпусники: які прізвища вказують на це

Кожне прізвище має певний соціальний підтекст

Серед багатьох різноманітних українських прізвищ є ті, які мають певний символізм. Наприклад, це стосується прізвищ, які в давнину давали справжнім розпусникам.

За даними генеалогічного порталу "Рідні", йдеться про такі прізвища, як Гуляй, Блуд та Лахман. Їх давали за відповідну поведінку та репутацію.

Розглянемо ці три прізвища ближче та з’ясуємо, скільки нині нараховується носіїв цих прізвищ по всій Україні.

Блуд

Це прізвище походить від слова "блудити", тобто "збитися з правильного шляху". Від нього ж походить слово "блудниця", яке, водночас, дало народження іншому слову нецензурного характеру. У християн блуд означав фізичний та моральний гріх. І хоча зараз це прізвище втратило своє буквальне значення, у давнину її носіями були люди, які вели розпусний спосіб життя і порушували загальноприйняті норми моралі.

Сьогодні в Україні налічується 88 осіб із цим прізвищем. Здебільшого вони проживають у Київській, Чернігівській та Запорізькій областях. Найменше їх налічується у містах Дніпро, Запоріжжя, Харків, Луганськ, а також у Черкаській області.

Гуляй

Прізвище "Гуляй" походить від слова "гуляти". Сьогодні воно у багатьох випадках носить нейтральний характер, але в давнину воно часто асоціювалося не стільки з веселощами, скільки з аморальним способом життя. Часто таких людей, особливо жінок, називали "гулящими".

Наразі в Україні живе 317 людей із цим прізвищем. Найчастіше воно зустрічається у Київській та Чернігівській областях, проте люди з прізвищем "Гуляй" живуть і в інших регіонах.

Лахман

Це, мабуть, одне з рідкісних прізвищ України, яке має цікаве походження. Слово "лахи" в українській мові означало "ганчір’я", а "лахманами" називали неохайно одягнених людей. У переносному значенні це слово означало тих, хто веде розпусний спосіб життя.

На сьогоднішній день в Україні налічується 893 особи з цим прізвищем. В основному вони проживають у західних областях, але також зустрічаються у Києві та Сумській області.

Раніше ми розповіли, які прізвища влучно давали в Україні скигликам.