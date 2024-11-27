Технологічний прорив: чому російські дрони стали масово "атакувати" Білорусь

Їм "навіюють" хибні координати

Все частіше безпілотники, якими Росія атакує Україну, залітають до Білорусі: Наприклад під час масованої атаки дронами в ніч на 26 листопада таких "заблукалих" БПЛА було аж п'ять. Це пояснюється роботою українських засобів РЕБ (радіоелектронна боротьба).

Як пише французька газета Le Monde, посилаючись на власні джерела, Україна навчилася за допомогою РЕБ змінювати координати безпілотників. Таким чином вони перенаправляються назад до Росії та Білорусі. Тільки за 24-26 листопада таким чином до Білорусі залетіли 43 російські безпілотники, пише видання.

Це називається "спуфінг". Як пояснювало раніше видання ВВС Україна, він полягає в додаванні похибки, яку приймач не може відрізнити від справжнього супутникового коду та враховує у своїх обрахунках.

Фактично, передавач засобу радіоелектронної боротьби імітує існування нового супутникового сузір’я і до 10 реальних супутників додає ще 60 "фейкових". В таких умовах приймач хибно визначає своє місцерозташування, наприклад, в іншій півкулі Землі.

Як розповідав "Телеграф", наприкінці жовтня на Київщині стався незвичний збій – телефони масово "переселили" місцевих жителів до Білорусі. GPS на їхніх мобільних раптово почав показувати геолокацію в Гомелі та Мозирі. Як пояснив військовий з підрозділу ППО, це наслідки роботи потужної системи радіоелектронної боротьби. За його словами, РЕБ змінює координати, щоб збивати з курсу ворожі ракети та дрони. Телефони випадково відреагували на цю систему.