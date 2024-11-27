Не вірте захмарним знижкам: ТОП-5 способів обману у Чорну п’ятницю

Існують найпоширеніші схеми, як дурять покупців у Чорну п’ятницю

У 2024 році Чорна п'ятниця випадає на 29 листопада. У цей час магазини та виробники пропонують клієнтам божевільні знижки та вигідні пропозиції. Однак часто за такими розпродажами ховаються схеми обману покупців.

"Телеграф" розповість про найпоширеніші хитрощі маркетологів, і як не потрапити на гачок у спробі заощадити гроші.

ТОП-5 способів обману у Чорну п’ятницю

Липові знижки

Один із найпоширеніших способів обдурити покупців – зробити не справжні знижки. Наприклад, якщо товар коштує 1000 грн., то перед Чорною п'ятницею його продають за 1300 грн., а в день розпродажу повертають його справжню ціну, подаючи це під соусом "вигідної знижки". Щоб не потрапити в цю пастку, моніторте ціни на потрібні вам товари перед Чорною п'ятницею та в саму п'ятницю.

Спокушання дешевими товарами

Покупців можуть спокушати дешевими товарами. А коли людина приходить до магазину, їй повідомляють, що дешеві товари вже розпродані та пропонують щось аналогічне, але дорожче. З великою ймовірністю людина купить те, що дорожче, якщо вже прийшла в магазин витратити гроші.

Передоплата та ризик втрати грошей

Деякі продавці можуть приваблювати покупця вигідними знижками, але тільки за умови попереднього замовлення та з вимогою передоплати. Якщо потрапите на шахраїв, то взагалі можете втратити гроші і не отримати товар. А в період розпродажів до Чорної п’ятниці такі види шахрайства активізуються. Так що найкраще вибирати післяплату або працювати тільки з перевіреними продавцями товарів.

Приховані умови та дрібні шрифти

Спокусившись на велику знижку покупці не завжди ретельно вивчають усі умови акцій, які найчастіше прописані дрібним шрифтом. Таким чином, покупка бажаного товару може обернутися розчаруванням і зайвими витратами. Важливо завжди читати приховані умови або написане дрібним шрифтом.

Онлайн-шахрайство

Як уже згадувалося, під час чорно-п’ятничних розпродажів активізуються шахраї, які можуть створювати підроблені сайти, розсилати фішингові листи чи вигідні пропозиції у SMS. Будьте пильні, перевіряйте URL-адресу сайту і читайте відгуки про продавців, щоб не потрапити в цю пастку.

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