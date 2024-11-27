По Києву та областях прокотилася хвиля "мінувань": у чому виникла складність у правоохоронців

Того дня надійшло 1330 повідомлень про мінування

В історії з масовими мінуваннями 26 листопада, зокрема, Києві та Львові, з’явилися деякі подробиці. Як виявилось, у правоохоронців виникла додаткова складність у цій ситуації.

Річ у тому, що анонімний відправник, який представлявся учасником бойових дій, вказував у листах про мінування й інші області. Тому інформацію доводилося буквально передавати по колу. Про це "Телеграфу" повідомляє джерело у правоохоронних органах.

"Він надсилав листи на київські організації та вказував, що замінував ще й об’єкти в інших областях. Через це ці листи ходили по колу", — говорить джерело.

Також співрозмовник видання пояснив, що столичні правоохоронці передавали дані повідомлення областями, а ті своєю чергою передавали їх Києву.

Така ситуація могла призвести до серйозних неприємностей. Приміром, якби цього дня людина потрапила в ДТП чи сталося ще щось, де потрібна допомога правоохоронців, то до них просто не змогли б додзвонитися.

Джерело повідомляє, що 26 листопада було 770 пропущених дзвінків. За його словами, дзвонили організації. При цьому надійшло ще 1330 повідомлень про мінування.

Співрозмовник додав, що сьогодні вже є нові повідомлення про мінування. При цьому у соціальних мережах вже також пишуть про це.

"Телеграф" уточнив у джерела у правоохоронних органах щодо нових загроз мінування. За його словами, зараз така інформація надійшла до кількох шкіл і лист надійшов той самий, що й днем ​​раніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у середині жовтня поточного року в Києві пройшла хвиля масового мінування. Тоді подібні повідомлення надходили на електронну пошту торгових центрів, шкіл, університетів, музею мистецтв, екологічного центру, посольства Хорватії у Києві, посольства США, "Укренерго" та інші.