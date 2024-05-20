Понедельник начался не радостно: какой мощности бурлит магнитная буря на Земле

На графике еще есть "оранжевые" колебания

Солнце не перестает выпускать новые выбросы корональной массы (СМЕ) в космос и один из таких может повлечь за собой 5-балльную магнитную бурю уже в понедельник, 20 мая. Кроме того, на Земле в течение недели также предположительно произойдет шторм 4 баллов.

CME был выброшен в космос мощной вспышкой класса M7 17 мая, поэтому даже резкий удар может оказать геоэффективный эффект. Об этом сообщили астросиноптики по национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA), передали ученые по сайту исследования космической погоды Spaceweather.

Магнитные бури на Земле в течение 20-26 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 20 мая держится магнитная буря, не превышающая силу 5 баллов, а уже на следующий день, 21 мая, ее сила уменьшится до 4 баллов мощности.

Уже 22-23 мая прогнозируется минимальная солнечная активность, которая будет колебаться в пределах 2-3 баллов "зеленого" уровня.

Однако 24 мая возобновится небольшое колебание 4 баллов, а 25-26 мая не будет никаких геомагнитных колебаний.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой будет погода в Украине в начале недели.