"Після МСЕК": нардеп спрогнозував, де далі чекати гучних скандалів із корупцією

Народний обранець вважає, що правоохоронні органи мають точно зацікавитися цим питанням

Після гучних скандалів із МСЕК, які прогриміли на всю Україну, наступні можуть бути у вищих навчальних закладах. У деяких з них набирають неабияку кількість студентів, які поступають з метою ухилення від мобілізації.

Про це в ефірі "Новини.LIVE." сказав народний депутат України Руслан Горбенко. За його словами, ВНЗ приймають стільки людей, скільки фізично не можуть вмістити аудиторії.

"Я думаю, ми скоро побачимо такі ж тригери, як за МСЕК, але з ректорами вищих навчальних закладів, які, напевно, нечисті на руку і збільшували кількість студентів, розуміючи, що аудиторія не може прийняти стільки, щоб їх навчали очно", — сказав Горбенко.

Нардеп вважає, що правоохоронні органи мають точно зацікавитися цим питанням. І якщо взяти перевірку студентів від 21 року, то, як вважає Горбенко, кількість відрахованих буде вже в сотнях тисячах.

"Тому я вважаю, що тут точно мають зацікавитися правоохоронні органи. У тому числі щодо дій ректорів навчальних закладів", — додав народний обранець.

На запитання про те, чи їх звільнятимуть, Горбенко впевнено сказав: "Їх садитимуть".

"Їх (ректорів — ред.) садитимуть. Обшуки все покажуть. Я думаю, що картинки на ліжках, у тумбочках … Ми побачимо і в них", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 22 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо зловживань у системі МСЕК, у тому числі незаконного оформлення інвалідності. За підсумками засідання глава держави підписав указ про розпуск відомства.