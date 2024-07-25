Народився в Одесі і віддавав наказ знищити Маріуполь: у Росії призначили нового главу Повітряних сил

Під його керівництвом важкими бомбардувальниками було здійснено килимове бомбометання густонаселених територій – міста Маріуполя

У Росії призначили нового командувача Повітряних сил РФ. Ним став уродженець Одеси генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який віддавав накази на знищення Маріуполя, а також має підозри від СБУ в обстрілі цивільних об’єктів. У 2024 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС) видав ордер на його арешт.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Кобилаша і якими зрадницькими вчинками під час повномасштабного вторгнення він відомий. Зазначимо, що раніше голова ЗС РФ керував дальньою авіацією Росії.

Інформація про призначення опублікована на сайті Міністерства оборони країни-агресора. На посаду командувача дальньої авіації, своєю чергою, призначено генерал-майора Сергія Кувалдіна.

Сергій Кобилаш: що про нього відомо

Народився 1 квітня 1965 року у місті Одеса.

У 1987 році закінчив Єйське вище військове авіаційне училище льотчиків імені В. М. Комарова в Росії. Після цього працював на посадах старшого льотчика, командира ланки тощо.

1994 року закінчив Військово-повітряну академію ім. Ю. А. Гагаріна. Брав участь у бойових діях біля Чеченської Республіки, виконав кілька десятків бойових вильотів.

У серпні 2008 року брав участь у боях за Цхінвалі під час війни в Грузії як командир 368-го штурмового авіаполку.

Він також служив на посадах начальника відділу оперативно-тактичної та армійської авіації Головного командування ВПС, заступника начальника авіації ВПС.

У 2013 році Кобилашбув призначений на посаду начальника авіації Військово-повітряних сил.

24 липня 2024 року призначений командувачем ВПС Росії — заступником Головнокомандувача ВКС Російської Федерації.

Участь у війні проти України

На сайті Головного управління розвідки України зазначено, що Кобилаш бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні до України. Відповідальний за завдання літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об’єктах інфраструктури. Це призвело до значних руйнувань громадянської інфраструктури та жертв серед мирного населення.

Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками було здійснено килимове бомбометання густонаселених територій міста Маріуполя.

Участь в інших війнах

Також Кобилаш як командувач далекої авіації імен ставлення до проведення операцій ВКС РФ у Сирії, в ході яких завдавалися ракетно-бомбові удари по території цієї країни. Це спричинило масової загибелі людей.

У серпні 2008 року під час агресії Москви проти Грузії як командир 368-го штурмового авіаційного полку керував діями підлеглих і особисто як пілот штурмовика бомбардував грузинські міста. За участь у вбивстві мирного населення був відзначений Путіним званням "Героя Росії".

Крім того, під час 1-ї та 2-ї Чеченських он він здійснив десятки бойових вильотів – у невиборчих бомбардуваннях території Чечні, у тому числі з використанням заборонених касетних та вакуумних бомб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні 2024 року замість міністра оборони Сергія Шойгу було призначено Андрія Білоусова. Він має велику довіру російського диктатора Володимира Путіна.