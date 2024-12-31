В Україні вводять нові податки і піднімають старі: хто і скільки заплатить державі з 1 січня 2025 року

З початку війни сплату деяких внесків зробили добровільною, а тепер вони стають обов’язковими

Із 1 січня 2025 року в Україні зросте військовий збір із зарплат фізосіб – з 1,5% до 5%. Однак при цьому підвищення не стосуватиметься військовослужбовців.

Для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої групи запровадять військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати (нині це 800 грн). Для ФОПів третьої групи військовий збір становитиме 1% від доходів.

Більше про це читайте у публікації: "Новий рік — нові податки та тарифи. Що зміниться для українців з 1 січня 2025".

Окрім цього, для ФОПів повертається обовʼязок сплачувати єдиний соцвнесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Підприємець сплачує його за себе і за кожного найманого працівника. Місячний платіж становитиме 1760 гривень (що становить 22% від мінімальної зарплати у 8000 грн).

Із березня 2022 року цю норму призупинили та на період воєнного стану зробили сплату ЄСВ добровільною. Право не сплачувати цей податок матимуть ФОПи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про податки для ФОПів лише 25 грудня 2024. Тож нові ставки набирають чинності не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.