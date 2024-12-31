Росіяни бомблять Шостку: що такого у цьому місті, на яке націлився ворог (карта)

Місто знаходиться на півночі України

Вранці 31 грудня під час ракетної атаки росіяни атакували, зокрема, місто Шостка в Сумській області. Було зафіксовано цілих шість вибухів.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про місто, на яке націлився ворог.

Шостка

Шостка — це місто в Сумській області, центр Шосткинського району, яке знаходиться за 209 кілометрів від Сум. Його населення на початок повномасштабного вторгнення становило близько 70 тисяч жителів.

Згідно з даними з відкритих джерел, у місті знаходиться пороховий завод "Зірка". Це найстаріше підприємство військово-оборонної галузі в Україні, започатковане на території підвідомчого ГВА хутору Шкірманівського. Саме з цього заводу виникло місто Шостка. Основна діяльність заводу зв'язана з випуском димного пороху усіх марок, трубчастого і зернового пороху на основі нітроцелюлози, а також зарядів для ствольної артилерії калібрів 100 мм, 122 мм, 125 мм, 130 мм, 152 мм, підкаліберного пострілу для 125 мм танкової гармати, мисливських димних і нітроцелюлозного пороху, пороху для мисливської зброї.

У наш час завод перебував на стадії банкрутства, проте вже в березні 2021 року з’явилася інформація, що на заводі "Зірка" у Шостці відновлять виробництво піроксилінових порохів. Для цього є відповідна державна програма, за якою на найстарішому підприємстві Державного концерну "Укроборонпром" буде створено технологічну лінію малотоннажного виробництва піроксилінових порохів.

Також у місті розташований казенний завод "Імпульс". Це єдине в Україні й одне з небагатьох у світі підприємств, що у замкнутому циклі виготовляє засоби ініціювання зарядів вибухових речовин (капсулі-детонатори, електродетонатори, детонуючі шнури тощо) для проведення відповідних робіт у гірничодобувній і вугільній промисловості, геологорозвідці, нафтогазовидобуванні, будівництві та металургії.

Крім того, на території міста розташований і Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів. Це науково-дослідний інститут України, що спеціалізується на розробці рецептур вибухових речовин та порохів, технологій їхнього виробництва, проєктуванні нестандартного обладнання для виробництва різноманітних видів пороху й вибухових речовин, а також виконує роботи з проектування, розробки й утилізації боєприпасів.

Інститут входить до списку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.

Варто зазначити, що наразі про активну роботу цих підприємств у відкритих джерелах немає інформації. При цьому в місті працює багато цивільних підприємств. Відповідно, в першу чергу ці цинічні удари загрожують саме цивільним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про Стрий, на який росіяни націлюють ракети.