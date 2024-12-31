Ф’юрі пішов на великі зміни після поразки від Усика

"Циганський король" проводить новорічні свята у родинному колі

Друг колишнього чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Тайсона Ф’юрі Джиммі Харрінгтон розповів, чим займається "Циганський король" після поразки від Олександра Усика. Британський боксер три місяці не спілкувався з рідними, зосередившись на підготовці до реваншу.

Відповідний коментар Харрінгтона наводить The Mirror. За словами Джиммі, Тайсон поголив бороду і проводить час із сім'єю.

"Так, він більше не носить бороду. Тайсон повернувся додому, в Моркам, де проводить час зі своєю сім’єю і займається повсякденними справами. Я бачив, як він ходив випити кави, гуляв із сім’єю, а також повернувся до сімейного життя. Він був відсутній протягом трьох місяців, не бачив своїх близьких, а тепер Тайсон має намір провести новорічні свята у колі своєї родини", – заявив Джиммі.

Нагадаємо, після перемоги над "Циганським королем" Усик продемонстрував усьому світу справжню шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку спеціально привезли з України на цей поєдинок. Історик пояснив важливість цього жесту.

На сайті "Телеграф" можна переглянути відео кращих моментів бою Усик — Ф'юрі 2, а також повне відео поєдинку. Крім того, ознайомтеся з підсумковими суддівськими записками та рахунком Штучного інтелекту, який вперше в історії боксу судив бій.