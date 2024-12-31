Фундація Табалових зібрала 2,3 млн грн на РЕБи для ЗСУ

Благодійна фундація родини Табалових завершила збір на засоби РЕБ для українських захисників та направить на ці цілі 2,3 млн грн.

Про це повідомив генеральний директор МК "Волошкове поле", президент фундації Андрій Табалов.

"Збір тривав 3 місяці, впродовж яких ви купували акційні йогурти, кефіри ТМ "Волошкове поле", згущене від Первомайського молочноконсервного комбінату, а також хлібну продукцію від двох підприємств, "Одеський коровай" та "Черкасихліб", а ми з кожної одиниці продукції відраховували по 1 грн на збір, який ініціювала Благодійна фундація родини Табалових. Наразі збір завершено, і його результат — 2,3 млн грн на закупівлю систем радіолокаційної боротьби для наших військових", — повідомив Андрій Табалов.

Він додав, що найближчим часом фундація проведе закупівлю засобів РЕБ в українських виробників та доставить до підрозділів на запити військових.

І наголосив, що в 2025 році фундація продовжить допомагати фронту та працювати з адресними запитами військових підрозділів.

"Цього року Благодійна фундація родини Табалових направила на допомогу ЗСУ та благодійні проєкти 22 млн грн. Ми продовжимо підтримувати наших захисників, адресно працювати з військовими підрозділами, аби допомагати нашим військовим закривати потреби, які є найбільш гострими на фронті. Тільки так, об'єднавши зусилля, ми зможемо перемогти ворога, і завдання кожного зараз робити свій внесок у майбутню перемогу", — сказав Андрій Табалов.

Як повідомлялося раніше, у серпні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових провела збір на 2,2 млн грн на потреби фронту. За ці кошти закуплені 121 FPV-дрон для 5 різних бригад ЗСУ.

У червні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових направила 2,5 млн грн на будівництво будинку для родин військових на Черкащині.

В січні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових передала для потреб фронту Volkswagen Transporter Т5.

У День Збройних сил України, 6 грудня 2023 року, президент Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов за результатами благодійного збору, передав для потреб ЗСУ розвідувальний дрон SHARK .

За перші півтора року широкомасштабного вторгнення Росії підприємства родини Табалових допомогли ЗСУ на понад 20 000 000 грн.

Нагадаємо, "Волошкове поле" входить до топ-10 найбільших переробників молока в Україні. Продукція бренду "Волошкове поле" виробляються силами ПрАТ "Юрія". Компанія експортує свою продукцію у 20 країн світу. Власниками молочної компанії "Волошкове поле" є Олександр та Андрій Табалови.