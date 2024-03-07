Учені за кілька років збираються створити живого шерстистого мамонта: названо дату

Їхні дослідження фокусуються на "перепрограмуванні" клітин азіатського слона

Учені мають намір відродити колись вимерлу тварину — шерстистого мамонта. І, щодо цього питання, в них з'явився суттєвий прогрес.

Як повідомляє IflScience, компанія Colossal Biosciences, яка займається припиненням вимирання, оголосила про перше в світі досягнення, яке поставило собі за мету створити шерстистого мамонта до 2028 року. Зазначається, що це буде здійснено як "перепрограмування" слона у створенні клітин, схожих на стовбурові, які можуть диференціюватися на три зародкові шари, необхідні для виникнення кожного типу клітин в організмі.

Як відбуватиметься процес оживлення шерстистого мамонта

Їхній шлях зосереджений навколо ідентифікації генів, пов’язаних з його основними фенотипами, щоб ми могли створити їх у існуючих тварин. Для шерстистого мамонта це означає холодостійкість, вигнуті бивні та куполоподібний череп.

Вчені вірять, що цей проект може мати значний вплив на зменшення вуглецевих викидів, відновлення екосистем і збереження видів, використовуючи інноваційні біотехнологічні методи.

Дослідники повідомляють, що це ще не кінець шляху, і вони також використовують й інші підходи, щоб зробити процес швидшим і ефективнішим. Це займає трохи більше часу, ніж для інших видів, але в разі вдалого експерименту це може мати значний вплив на мутагенез, що дуже важливо як для проєкту припинення вимирання, так і для подальшого прогресу до збереження.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що азіатські слони здатні хоронити та оплакувати своїх дитинчат. Для цього вони обирають місце, яке знаходиться подалі від людей.