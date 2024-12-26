Три квартири, 20 резиденцій та мільйони на рахунках: що відомо про статки головного путінського попа Кирила

Глава РПЦ, наближений до Путіна, дуже заможна людина

Патріарх Кирило, який має шпигунське минуле та зв’язки у КДБ, з 2009 року очолює Російську православну церкву. Він входить у коло наближеної до Путіна еліти і, як виявилося, має величезні статки.

"Телеграф" розповість, що відомо про майно і статки патріарха Кирила, який звик до розкішного життя.

Патріарх Кирило та його нерухомість

Патріарх Кирило очолює Російську православну церкву вже понад 15 років. За цей час він став наближеним до путіна попом та рупором російської пропаганди. А ще непогано збагатився.

За даними розслідування видання "Проект", російський патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) має квартири у Москві та Пітері, десятки резиденцій, елітний автопарк та яхти. А відпочивати він любив у палаці під Геленджиком, поряд із резиденцією Путіна. Також журналісти твердять, що на рахунках Кирила лежать мільйони доларів. І весь цей "аскетичний спосіб життя" оплачують усі росіяни – і віруючі, і атеїсти – платники податків.

Так, серед іншого з’ясувалося, що патріарх Кирило має три квартири, а також понад 20 резиденцій, які йому надає держава і церква. Найбільше галасу наробила резиденція патріарха під Геленджиком, поряд із резиденцією Путіна. Вона розміщена на території заповідника, а її будівництво коштувало 22 млрд рублів. А загалом нерухомість патріарха Кирила та його родини оцінюють у понад 3 млн доларів.

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