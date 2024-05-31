Землю охватила магнитная буря: какова ее сила и сколько она будет бурлить
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Ученые обновили график
В ближайшие дни на Земле должна произойти магнитная буря 6 баллов из-за вспышки на Солнце от пятна AR3664. 29 мая взрывом был вызван вылет корональной массы (СМЭ), вылетевший в космос.
Синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорят, передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, что вспышка точно коснется нашей планеты и повлечет за собой шторм класса G2. А вот ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) наоборот, утверждают, что СМЕ пролетит мимо нашей планеты.
Если же он коснется магнитного поля Земли, то шторм будет продолжаться 31 мая и 1 июня.
Магнитные бури на Земле в течение 31 мая-2 июня.
Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.
В течение 31 мая-1 июня прогнозируется 6-балльная магнитная буря, которая уже в воскресенье снизится до минимальной солнечной активности в 2 балла.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украину в выходные накроют дожди. Синоптики дали прогноз, какие регионы обойдется в мокрую погоду.