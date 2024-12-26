У Норвегії виявили жіночі могили епохи вікінгів: у них знайшли неймовірні артефакти (фото)

Похоронні предмети чудово збереглися до наших днів

Археологи під час проведення розкопок на західному узбережжі Норвегії виявили три могили вікінгів. Усередині було знайдено справжній скарб — монети з далеких країн, прикраси та дивний символічний камінь, вирізаний у формі жіночих геніталій.

Про це повідомляє науковий портал Live Science. Цікаво, що ці поховання, ймовірно, належали жінкам.

Відомо, що незвичайне поховання було знайдено в районі стародавньої ферми Скумснес у Фітьярі (Норвегія). Вони датуються початком 800-х років нашої ери — епохою вікінгів.

Поховання було виявлено за допомогою металошукача. Уточнюється, що виявлена була лише частина з можливих двадцяти поховань.

Останки тіл у могилах давно зотліли, та їх похоронні предмети чудово збереглися донині. У похованнях археологам вдалося виявити справжній скарб — прикраси, намистини, брошки з фрагментами текстилю, монети та каміння із символічними мітками.

Деякі з ювелірних виробів та монет були привезені з таких далеких місць, як Ірландія, Англія та Франкська імперія, яка на той час охоплювала більшу частину Західної Європи.

Найдивовижнішою була рідкісна монета з південної Данії, з одного боку якої було викарбувано човен вікінгів, а з іншого — олень.

Тіло однієї з жінок було поховано у тріщині скелі, яку після похорону засипали камінням. Такий метод поховання не був рідкістю для вікінгів, які проживали біля берегової лінії. У могилі виявили прикраси та брошки.

В іншому ж похованні було поховано жінку з високим соціальним статусом. На це вказує той факт, що замість надгробка на могилі було викладено каміння у вигляді чотириметрового човна, а поєднували їх справжні корабельні заклепки.

На місці, де мала бути щогла, археологи знайшли камінь у формі жіночих статевих органів. Мабуть, це свідчило про те, що в похованні спочиває саме жінка.

У цій же могилі археологи виявили ножиці для вовни, прядку та інші предмети, що використовувалися для виготовлення текстилю, а також бронзовий ключ.

Це говорить про те, що жінка, якій було присвячено цю могилу, мала високий статус: текстильне виробництво було престижним, і ключ вказує на те, що вона була главою сім’ї.

Серед інших предметів, виявлених у похованнях, були брошки, інші прикраси та намисто, що складається з 46 скляних намистин та 11 срібних монет.

Всі ці знахідки доводять, що в ті часи вікінги торгували на великих відстанях і активно мігрували. Також було встановлено, що поховані в цих могилах жінки мали певний зв’язок з континентальною Європою.

"Можливо, вони приїхали з-за кордону і одружилися з представниками місцевої громади", — йдеться в матеріалі "Live Science".

Нагадаємо, вчені знайшли петрогліфи віком близько 4 тисяч років. Вважається, що ці наскельні зображення були вирізані не раніше 1500 до н. е. Багато вчених дотримуються думки, що деякі петрогліфи зображують чоловічі геніталії і називаються "бінутбуто", а деякі — жіночі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені знайшли найстаріші в світі голки. Знахідки датуються періодом з 7049 по 6568 рік до нашої ери, тобто їм близько 9 тисяч років. Передбачається, що голки використовували не тільки для простої роботи, а й для складнішої — наприклад, для шиття наметів.