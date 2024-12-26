Лукашенко почубився з прем'єром Вірменії під час засідання у Мінську (відео)

Жоден з опонентів не захотів поступатись

У четвер, 26 грудня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян публічно посперечались під час засідання Вищої економічної ради ЄАЕС.

Про це повідомили у пресслужбі білоруського президента. Зазначається, що у 2025 році Білорусь головуватиме в органах ЄАЕС.

Саме тому Лукашенко запропонував провести наступний саміт "приблизно 29 травня" 2025 року. До того ж він попросив учасників бути "присутніми на засіданнях, а не по телевізору розповідати, як вони співпрацюватимуть з нами".

Своєю чергою прем'єр Вірменії, який взяв участь у засіданні в онлайн режимі, сказав, що вірменська делегація до Мінська не приїде.

"…хочу уточнити, що ми не заперечуємо проти проведення засідання Вищої економічної ради у Мінську, але я хочу заздалегідь сказати, що наша делегація візьме участь у засіданні у режимі відеоконференції", — сказав він.

Після цього Лукашенко поцікавився причиною такого рішення і запропонував організувати доставку делегації до Білорусі, якщо потрібно.

"Я з цього приводу виступив із публічною заявою і ця заява залишається в силі. Я не думаю, що це правильний формат для обговорення цього питання", — сказав Пашинян.

На це Лукашенко заявив, що "розглянемо вашу заяву". У відповідь від вірменського прем'єра почув: "Тут нема чого розглядати". Проте голова Білорусі наголосив, що "може, телевізора не буде", щоб дивитись виступ дистанційно.

"Немає проблем. Пропоную перейти до процедури підписання. Розумію, що у вас можуть виникнути проблеми з телевізором", — додав вірменський прем'єр.

Нагадаємо, раніше Пашинян заявляв, що більше ніколи не поїде до Білорусі, поки президентом залишається Лукашенко, бо той на зустрічі з президентом Азербайджану назвав операцію в Нагірному Карабаху "визвольною війною".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Лукашенко сказав, скільки "Орєшніков" розмістять у Білорусі. Голова РФ Володимир Путін миттєво відреагував на це.