Син путініст, а батько - український депутат: як виглядають батьки зрадника Гогунського, який зіграв Кузю в "Універі"

Батько актора — депутат у Кременчуці

Віталій Гогунський — російський актор, відомий за роллю Кузі в серіалі "Універ". Він родом із українського міста Кременчук, а сам підтримує російську агресію і будує кар'єру у країні-терористці. Батько актора відмовився спілкуватися з сином через його антиукраїнські висловлювання.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків Віталія Гогунського. Відомо, що вони залишилися у Кременчуку, а батько після висловлювань сина на пропагандистському каналі перестав виходити із ним на зв’язок.

Що відомо про позицію Гогунського щодо війни

Гогунський публічно підтримав російську агресію проти України. Він брав участь у пропагандистських заходах на тимчасово окупованих територіях України, виступав із "патріотичними" піснями перед російськими військовими та їхніми сім'ями. Крім того, актор поширював тези російської пропаганди на медіамайданчиках, виправдовуючи дії РФ та героїзуючи російських окупантів.

На одному із російських телеканалів він заявив, що під час Революції гідності мітингувальникам щось підсипали у чай, від чого вони ставали більш натхненними на боротьбу. Після цього батько актора перестав виходити із ним на зв’язок.

У 2024 році Віталій Гогунський був депортований з Грузії через його проросійську позицію та підтримку агресивної політики РФ. Віталія Гогунського також внесено до бази "Миротворець" за пропаганду російського фашизму, замах на суверенітет та територіальну цілісність України; свідоме порушення Державного кордону України; підтримку російської агресії проти України.

Що відомо про стосунки Гогунського з батьками

Юатько актора Євген Гогунський, який проживає в Україні та є депутатом міської ради Кременчука, виступає проти російської агресії. Водночас Віталій підтримав дії Росії, що стало причиною напруження у їхніх стосунках.

В одному з інтерв'ю Віталій зазначив, що вони з батьком намагаються не обговорювати війну, аби уникнути конфліктів. Він також визнав, що отримує негативні відгуки як від батька, так і від друзів в Україні через свою позицію.

"У мене з багатьма друзями, а батько — мій друг і близька людина, стосунки натягнуті. На мою адресу ллється негатив. З татом намагаюся не говорити про війну, просто уникаємо цієї теми", — заявив актор.

Інформація про матір Віталія Гогунського відсутня у відкритих джерелах. Відомо лише, що вона не фігурує у публічних заявах актора.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну Анна Кузіна — Яна з "Універа". Акторка виїхала з Росії і назвала Путіна психопатом.