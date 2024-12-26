"Дід у справі": Суркіс вперше понянчив онука (фото)

Бос "Динамо" потримав на руках онука

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс уперше став дідом. Напередодні його дочка Яна народила сина Олександра від футболіста Біло-Синіх Крістіана Біловара.

Саме Яна в сторіс в Instagram опублікувала перше публічне фото дідуся з онуком. На знімку президент "Динамо" тримає онука на руках.

"Дід у справі", — підписала фото Яна.

Ігор Суркіс із онуком

До речі, на іншому знімку в сторіс Яна і Крістіан цілуються на вулиці. Мабуть, щаслива пара на кілька хвилин залишила няньчити малюка дідові.

Яна Суркіс та Крістіан Біловар

Нагадаємо, київський клуб провалив першу частину у єврокубках. За підсумками шести турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі кияни не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі столичний клуб зазнав поразки від "Вікторії" (1:2), а у 6-му поступився "Реалу Сосьєдаду" (0:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Кияни навіть теоретично не зможуть вийти до наступного раунду ЛЄ. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію, не зумівши пройти до Ліги чемпіонів.