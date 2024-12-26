Ізраїль масовано атакував Ємен: вибухи пролунали по всій країні (відео)

Військові вже підтвердили авіаудари

Ізраїль масовано ударив по Ємену у відповідь на неодноразові атаки хуситів. Авіаудари зазнав ряд міст.

Про це пишуть ізраїльські ЗМІ, посилаючись на ЦАХАЛ. Повідомляється, що військові вже підтвердили авіаудари. Літаки ВПС Ізраїлю атакували об’єкти на західному узбережжі Ємену та у глибині країни.

Зокрема, під удар потрапив міжнародний аеропорт у столиці Ємену, а також портова інфраструктура у портах Ходейда, Саліф та Рас-Канатіб.

"Ці інфраструктури використовувалися терористичним режимом хуситів для перекидання іранської зброї в регіон і для в’їзду високопосадовців", — заявляє Армія оборони Ізраїлю.

За деякими даними, у столиці Ємену Сані після ударів сталися масштабні відключення світла. Зазначається, що приблизно 100 ізраїльських літаків могли взяти участь у операції.

У мережі вже з’явилося багато відео, на яких зафільмовані наслідки атаки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ізраїль завдав потужних ударів по складах озброєння в Сирії. Сирійський центр моніторингу дотримання прав людини заявив, що таких сильних ударів не було з 2012 року.