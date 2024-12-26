"Тут вбили моїх родичів". подкастер Фрідман приїхав у Київ взяти інтерв'ю у Зеленського

Він вже відвідав одне з місць пам'яті

Популярний американський подкастер Лекс Фрідман, який запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести інтерв’ю російською мовою, вже приїхав до Києва. Він встиг відвідати Бабин Яр.

Про це Фрідман написав у своєму Telegram. За його словами, перед зустріччю з президентом він використав можливість побачити місце, де вбили багатьох його родичів.

Подкастер наголосив, що мета інтерв'ю з президентом Зеленським — зробити свій невеликий внесок у встановлення миру.

"На цьому фото я вчора в Бабиному Яру, місці, де 1941 року багато моїх родичів було вбито нацистами. Їх обіцяли "переселити", і наказали зібратися з цінними речами, але потім змусили лягти в цьому ярі поверх тіл інших людей і розстріляли. Усього за 2 дні так було вбито понад 30 000 людей", — написав Фрідман.

Нагадаємо, що основний аргумент щодо ведення майбутнього інтерв'ю з Зеленським російською — те, що Фрідман ще не вивчив українську мову. А за його переконаннями, аби інтерв'ю було дійсно інформативним обидві сторони мають вільно володіти спільною мовою.

Додамо, що Лекс (Олексій) Фрідман — відомий американський подкастер, вчений та дослідник у галузі штучного інтелекту. Працював у Массачусетському технологічному інституті, де займався питаннями машинного навчання, взаємодії людини з машиною та етики ШІ.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає кімната Зеленського на Банковій, де він живе з початку війни.