На Житомирщині у Різдво затримали водійку зі смертельною дозою алкоголю в крові

За рік жінку 8 разів затримували за нетверезе водіння

У Різдвяний вечір, 25 грудня, на Житомирщині у місті Звягель патрульні зупинили автомобіль Mitsubithi, водійка якого порушила правила дорожнього руху. З'ясувалося, що жінка перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Як повідомили у Звягельському районному відділі поліції Житомирщини, 33-річній водійці запропонували пройти освідування на стан алкогольного сп'яніння. Виявилося, що в її крові 5 проміле алкоголю.

Варто зазначити, що понад 3 проміле алкоголю в крові оцінюється як "алкогольне отруєння, критичний стан". 5-6 проміле, тобто 400-450 мл випитого чистого алкоголю, вважається смертельною концентрацією алкоголю у крові. Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом в Україні – 0,2 проміле.

Протягом року, що завершується, цю жінку вісім раз зупиняли нетверезою за кермом. Кожного разу відносно неї складали адміністративні протоколи. Ба більше, її вже покарано судом штрафом розмірі 34 000 гривень із забороною права керування упродовж наступних 3 років, проте жителька Звягеля ігнорує це та знову сідає за кермо п'яною. Й цього разу відносно водійки склали черговий адмінпротокол: за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння…) та ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів…) КУпАП.

Як раніше розповідав "Телеграф", у Тернополі водій Citroen скоїв аварію та спробував втекти від переслідування патрульних. Внаслідок погоні чоловік протаранив службове авто копів і злетів у кювет.