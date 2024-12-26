На Львівщині прощаються із захисником, що загинув напередодні Різдва (фото)

Захиснику назавжди — 40 років

Львівщина зустрічає ще одного героя "на щиті". У Золочеві 26 грудня попрощались із Василем Магеровським. Він загинув напередодні Різдва. Чоловіку було 40 років.

Як повідомили у міськраді Золочева, Василь Магеровський 1984 р.н. був навідником комендантського взводу військової частини А4053. Воїн загинув 22 грудня 2024 року поблизу села Озерне Краматорського району на Донеччині. Його життя забрав ворожий обстріл з РСЗВ. Зустрічали героя з пошаною на площі Незалежності у Золочеві 26 грудня.

Василь Магеровський загинув

Його невістка Наталія розповіла, що Василь Магеровський служив з березня 2022 року. "Життєрадісний, виконавчий, товариський… Кожну непросту справу та труднощі сприймав, як виклик, який потрібно здолати. Він був мужнім і самовідданим бійцем", — пише жінка у присвяченому герою дописі. Родина не повідомляє деталей щодо прощання.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель захисника з Волинської області майора Сергія Гулакова. Його вдома чекали дружина та донька. Також напередодні стало відомо про загибель харківського авангардного поета Олексія Безпальцева. Чоловік воював на Куп'янському напрямку.