Боголюбов і Тігіпко зіграли з державою в "наперстки", втрачено актив вартістю 15 млрд — Мартинов

Колишній співвласник "ПриватБанку" висловився про продаж порту "Боріваж"

Ексспіввласник "ПриватБанку" Олексій Мартинов порівняв продаж порту "Боріваж" за заниженою вартістю із шахрайською грою в наперстки. Про це бізнесмен заявив у дописі у своїх соцмережах.

Днями "ПриватБанк", попри судову заборону та кримінальну справу, за найнижчу ціну продав кредити ТОВ "Боріваж" компанії, пов'язаній з Сергієм Тігіпком.

"Крутив наперстки Боголюбов, роль підставного гравця зіграв Тігіпко — він демонстративно "програв" 2 млрд, а "ошуканим дурнем" виявилася держава", — заявив Мартинов.

Частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" в розмірі майже 3 млрд 556 мільйони гривень, продали за 2 млрд грн. Сама вартість заставного активу, за даними експертів, оцінюється у 15 млрд гривень.

"Мабуть, НАБУ зможе розібратися, хто виконав цю брудну справу з боку чиновників Національного банку, прокуратури та поліції", — заявив бізнесмен.