У Росії розсекретили головного стукача та донощика: це досить відома людина

Раніше він уже потрапляв у скандали з доносами

У Росії встановили особу "серійної донощиці" Анни Коробкової — під цим ім’ям, ймовірно, ховається журналіст з Єкатеринбурга, вікіпедист Іван Абатуров. Це з’ясувала одна з тих, на кого "Коробкова" писала донос — соціальний антрополог Олександра Архіпова та лінгвіст Данило Скоринкін.

Вони провели лінгвістичне розслідування, про яке пише "Російська служба ВВС". Архіпова і Скоринкін ​​встановили, що записи Коробкової збігаються з нотатками Абатурова на "Вікіновостях".

Вони використовують однакові мовні обороти, допускаються одні й самі помилки. Навіть IP-адреса, з якої надсилалися доноси, у Коробкової та Абатурова збігається.

Окрім доносів "Коробкова" розсилала й листи із погрозами. Вона вимагала від людей, котрі дали коментарі ЗМІ-іноагентам протягом п’яти діб пообіцяти їй, що вони більше не виступатимуть у таких ЗМІ. У разі "ненаправлення їй відповіді" вона погрожувала поскаржитися на них до Мін’юсту, щоб їх теж визнали "іноагентами" (статус, який присвоюється в Росії особам, які, за твердженням російської влади, отримують іноземну підтримку або перебувають під "іноземним впливом").

"Іван Абатуров" — вікіпедист, який вніс тисячі правок до російськомовної "Вікіпедії". Одні з перших його виправлень у травні 2015 року були внесені до статті "Іноземний агент". Останнє редагування він вніс 24 березня 2023 року та зник. Потім, менше ніж за два тижні, у російській "Вікіпедії" з’явився "Аркадій2023", який вніс перше виправлення 4 квітня 2023 року.

Раніше Іван Абатуров уже потрапляв у скандал, пов’язаний із доносом. У серпні 2022 року директор видавництва "Нестор-Історія" Сергій Ерліх розповів, що до їхнього офісу прийшла поліція з доносу Абатурова Івана Миколайовича, який побачив у книзі видавництва про Голокост у Румунії "неправдиві відомості про діяльність СРСР у роки Другої світової війни".

Для довідки: Ганна Василівна Коробкова — особа, від імені якої у 2022—2023 роках було написано чимало доносів на росіян, які виступали проти політики РФ щодо України. Від імені Анни Коробкової було написано безліч доносів на осіб, які виступили у ЗМІ-іноагентах: на "Дощі", на "Дойче Велле", на "Голосі Америки", на "Белсаті", на "Радіо Свобода".

Як розповідав "Телеграф", минулого року в Росії запустили пародійний додаток "Мій донос", але росіяни не зрозуміли жарту і кинулися "писати" там реальні заяви. Із 5 тисяч доносів близько тисячі були справжніми.