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На Сонці відбулись сильні спалахи: чи готуватись до магнітних бур до кінця тижня

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Сонце
Сонце. Фото На пенсії

Вчені оновили графік коливань

За останню добу на Сонці відбулось десять великих спалахів. Астросиноптики прогнозують, що у четвер та найближчі дні не прогнозується суттєвих магнітних бур, лише невелике коливання 4 балів 20 та 22 червня.

Згідно з даними Meteoprog, сонячні спалахи мали силу класу С та М, але вони можуть викликати лише невеликий рівень радіозатемнення на денній стороні Землі. Є ймовірність сонячного радіаційного шторму.

Тому, за прогнозом вчених, ймовірність малого та великого геомагнітного шторму протягом 20 червня складає 1%.

Магнітні бурі на Землі протягом 19-23 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, найближчими днями на Землі протримаються одноденні магнітні бурі 4 балів потужності 20 та 22 червня.

Але протягом 21 та 23 червня не передбачається будь-яких коливань вище "зеленого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прохолодна погода не затримається в Україні надовго. Синоптик дав прогноз на найближчі дні.

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#Прогноз #Магнітні бурі #Графік