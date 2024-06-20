Прохолода не затримається надовго: синоптик розповів, коли в Україну повернеться спека

Актуальний прогноз погоди від "Телеграфу"

В Україну після короткочасної спеки повертаються дощі та прохолодна погода. Але така тенденція також збережеться на всього на кілька днів.

Синоптик Ігор Кібальчич зробив прогноз. "Телеграф" показав карти.

У четвер, 20 червня, у центральних, північних та східних областях пройдуть дощі з грозами, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +10…+15, у південних та східних областях +17…+22 градусів тепла; вдень +20…+25, на півдні та у Криму +26…+31 тепла.

У п'ятницю, 21 червня, опадів в Україні не передбачається. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16, у південних областях до +18; вдень +22…+27 градусів тепла.

У суботу, 22 червня, утримається переважно суха стійка погода, лише вдень у західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17, вдень +27…+32 градусів тепла.

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