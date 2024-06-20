На Солнце произошли сильные вспышки: готовиться ли к магнитным бурям до конца недели

Ученые обновили график колебаний

За последние сутки на Солнце произошло десять больших вспышек. Астросиноптики прогнозируют, что в четверг и в ближайшие дни не прогнозируется существенных магнитных бурь, лишь небольшое колебание 4 баллов 20 и 22 июня.

Согласно данным Meteoprog, солнечные вспышки имели силу класса С и М, но они могут вызвать лишь небольшой уровень радиозатемнения на дневной стороне Земли. Есть возможность солнечного радиационного шторма.

Поэтому, по прогнозу ученых, вероятность малого и большого геомагнитного шторма в течение 20 июня составляет 1%.

Магнитные бури на Земле в течение 19-23 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, в ближайшие дни на Земле продержатся однодневные магнитные бури 4 баллов мощности 20 и 22 июня.

Но в течение 21 и 23 июня не предполагается каких-либо колебаний выше "зеленого" уровня.

Напомним, ранее Телеграф писал, что прохладная погода не задержится в Украине надолго. Синоптик дал прогноз на ближайшие дни.