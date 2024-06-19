Коли в Україні закінчиться спека: синоптик зробила обнадійливий прогноз

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В Україні вже кілька днів поспіль панує спека, стовпчики термометра в деяких регіонах показують до +32 градусів тепла. Проте у четвер, 20 червня, значну частину територій накриють дощі та грози, можливі також штормові пориви. Раніше ми вже розповідали, коли у Києві буде більш прохолодно.

"Телеграф" з посиланням на прогноз синоптикині Наталі Діденко розповідає, якою буде погода. Вона, зокрема, пояснила, що завтра до України завітає атмосферний фронт

За словами синоптикині, вдень максимальна температура повітря складе +27 градусів. На півдні та сході збережеться спекотна погода, там стовпчики термометра піднімуться до +28…+33 градусів.

"В західних, північних областях, місцями у центральній частині та ввечері на Харківщині пройдуть короткочасні дощі з грозами. За фронтом у цих областях послабне спека, вдень очікується +22…+27 градусів", – прогнозує вона.

При цьому в більшості областей України 20 червня очікується сильний вітер переважно північно-західного напрямку, можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

У Києві посвіжішає до +22…+24 градусів. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Передбачається сильний північно-західний вітер, попередила Наталка Діденко.

Натомість південні та східні області "ще належатимуть спекотній погоді". Там удень четверга +28…+33 градуси. Але 21-22 червня спека спаде. Однак надалі "літо повернеться із короткого відрядження і наведе лад спекою, короткими дощами, вишнями, кабачками, трояндами, білим льоном та батистом".

Раніше "Телеграф" писав, що посадити на городі у червні.