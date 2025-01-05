"Боженька поцілував його в тім’ячко": топ-5 скандалів із Мудриком

Відомий український футболіст часто потрапляв у заголовки медіа

У неділю, 5 січня, вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик святкує 24-й день народження. Футболіст прославився завдяки своєму таланту та працьовитості, проте запам’ятався не лише цим. "Боженька поцілував його в тім’ячко", — так говорив колишній тренер "Десни" Олександр Рябоконь, який працював з юним Мудриком у чернігівському клубі.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги топ-5 скандалів за участю гравця. На жаль, нещодавно футболіст вляпався в історію з мельдонієм.

Допінг-скандал

Мудрик офіційно провалив допінг-тест. ЗМІ повідомляли, що у його пробі виявили мельдоній. Ця речовина, яка була заборонена у 2016 році, популярна у РФ, проте фахівці заперечують її ефективність. Михайлу загрожує до 4-х років дискваліфікації. Додамо, у мережі з’явилися кілька версій, як мельдоній міг потрапити в організм футболіста. За однією з них, гравця допінгом "заразила" корова, за іншою — у справі замішані російські спецслужби, які скористалися романтичними почуттями українця до росіянки Віолетти Грачової.

Віолетта Грачова

Російський роман Мудрика

Про роман російської моделі Грачової та українського футболіста почали підозрювати після того, як Мудрик публічно в Instagram запропонував дівчині зустрітися на мосту. Росіянка на це відповіла емодзі "замок".

Мудрик запропонував Грачевій зустрітися на мосту

Пізніше у соцмережах у Михайла та Віолетти з’явилися фотографії з польотом на гелікоптері над Лондоном. Знімки зроблені в одній локації та опубліковані приблизно в один час.

Мудрік та Грачова опублікували схожі знімки під час польоту на гелікоптері

Якоїсь миті росіянка навіть зізналася в любові до українців, а також виступила проти війни.

Віолетта Грачова звернулася до українців

Відносини із росіянкою призвели до скандалу на Євро-2024. Річ у тому, що молодий футболіст, імовірно, замовив величезний букет троянд Грачовій, яка в той момент перебувала у РФ. Віолетта опублікувала фото привітання з днем народження від "ММ". MM – фірмовий підпис Мудрика.

На пресконференції перед грою зі Словаччиною один із журналістів запитав Руслана Маліновського, як може поєднуватися те, що частина родичів гравців воює проти РФ, а Мудрик, схоже, у цей час купує товари у РФ (букет квітів, — Ред.). Прессекретар збірної Олександр Гливінський назвав це "провокаційним питанням".

Знімався у Росії під час війни

У 2020 році під час війни на Донбасі Мудрик, бувши гравцем "Шахтаря", вирушив до Москви, де знявся у російському блозі 2DROTS.

Битва за номер у збірній

Футболісти збірної України Мудрик та Микола Шапаренко не поділили ігровий номер. Це сталося після першого вересневого матчу національної команди у Лізі націй УЄФА. Михайло хотів грати під 10-м номером, але Шапаренко не віддав "десятку" вінгеру "Челсі". Повідомлялося, що колеги по збірній залагодили конфлікт, а головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров назвав все чутками.

Мудрик та Кукурелья

Після переходу до "Челсі" Мудрик зіткнувся не лише з адаптацією, але й тотальною недовірою партнерів. Вболівальники помітили, що іспанський захисник лондонців Марк Кукурелья відмовляється пасувати на українця, хоча вони грають на одному фланзі.

Наразі Мудрика відсторонено від футболу. Михайло скористався "перервою" і відвідав вечір боксу Усик — Ф’юрі 2. Нещодавно за гравця заступилася мама.