У Дніпрі витратять 36 млн гривень, але не на фронт: куди підуть гроші

Росіянам залишилося до адмінкордонів Дніпропетровської області 7 км

Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" планує витратити 36 мільйонів гривень на утримання 16 фонтанів у місті. Для цього хочуть виділити понад 36 млн гривень.

Відповідний тендер опубліковано на онлайн-платформі державних закупівель ProZorro. Термін виконання робіт – до 31 грудня 2025 року. Тендер виграло підприємство "Перша Руна" — конкурентів на торгах не було.

Як уже було сказано вище, на утримання фонтанів хочуть витратити 36 млн гривень, що на 6 мільйонів гривень більше, ніж минулого року.

Місця, де мають пройти роботи, зазначені у тендерній документації:

вулиця Січеславська набережна;

вулиця Старокозацька;

вулиця Столярова;

Центральний парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка;

проспект Дмитра Яворницького;

сквер Героїв;

Театр опери та балету;

Монастирський острів;

вулиця Короленка;

проспект Миру;

житловий масив Західний;

площа Успенська;

вулиця Набережна Перемоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві комунальники до кінця року вирішили розчистити частину річки майже за 62 мільйони.