У Дніпрі витратять 36 млн гривень, але не на фронт: куди підуть гроші
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Росіянам залишилося до адмінкордонів Дніпропетровської області 7 км
Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" планує витратити 36 мільйонів гривень на утримання 16 фонтанів у місті. Для цього хочуть виділити понад 36 млн гривень.
Відповідний тендер опубліковано на онлайн-платформі державних закупівель ProZorro. Термін виконання робіт – до 31 грудня 2025 року. Тендер виграло підприємство "Перша Руна" — конкурентів на торгах не було.
Як уже було сказано вище, на утримання фонтанів хочуть витратити 36 млн гривень, що на 6 мільйонів гривень більше, ніж минулого року.
Місця, де мають пройти роботи, зазначені у тендерній документації:
- вулиця Січеславська набережна;
- вулиця Старокозацька;
- вулиця Столярова;
- Центральний парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка;
- проспект Дмитра Яворницького;
- сквер Героїв;
- Театр опери та балету;
- Монастирський острів;
- вулиця Короленка;
- проспект Миру;
- житловий масив Західний;
- площа Успенська;
- вулиця Набережна Перемоги.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві комунальники до кінця року вирішили розчистити частину річки майже за 62 мільйони.