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У Дніпрі витратять 36 млн гривень, але не на фронт: куди підуть гроші

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Дніпро Новина оновлена 05 січня 2025, 12:41
Дніпро. Фото Колаж "Телеграфу"

Росіянам залишилося до адмінкордонів Дніпропетровської області 7 км

Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" планує витратити 36 мільйонів гривень на утримання 16 фонтанів у місті. Для цього хочуть виділити понад 36 млн гривень.

Відповідний тендер опубліковано на онлайн-платформі державних закупівель ProZorro. Термін виконання робіт – до 31 грудня 2025 року. Тендер виграло підприємство "Перша Руна" — конкурентів на торгах не було.

Як уже було сказано вище, на утримання фонтанів хочуть витратити 36 млн гривень, що на 6 мільйонів гривень більше, ніж минулого року.

Місця, де мають пройти роботи, зазначені у тендерній документації:

  • вулиця Січеславська набережна;
  • вулиця Старокозацька;
  • вулиця Столярова;
  • Центральний парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка;
  • проспект Дмитра Яворницького;
  • сквер Героїв;
  • Театр опери та балету;
  • Монастирський острів;
  • вулиця Короленка;
  • проспект Миру;
  • житловий масив Західний;
  • площа Успенська;
  • вулиця Набережна Перемоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві комунальники до кінця року вирішили розчистити частину річки майже за 62 мільйони.

Теги:
#Україна #Росія #Дніпро #Війна #Дніпропетровська область #Тендер #Фонтани