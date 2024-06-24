Пенсіонерка з металошукачем знайшла стародавню золоту зброю: лот вже продали за кругленьку суму

Рідкісний артефакт 7 століття знайдено на глибині 17 см під землею

На аукціоні було продане золоте навершя саксонського меча за 22 тисячі доларів. Його 81-річна жінка знайшла в полі в Лестерширі під час роботі з металодетектором.

Про це пише Good News Network. Зазначається, що рідкісний артефакт VII століття був знайдений у 2021 році, коли група металошукачів досліджувала поле під час місцевого зібрання детекторів.

За словами жінки, усі в групі стверджували, що поле, яке обшукували пусте і там нічого немає. Проте вона знайшла золоте навершя на глибині семи дюймів (17 см) під землею.

Руків'я меча, з якого і було це навершя вважають "прекрасним зразок чистого англосаксонського золота", прикрашене бісерною дротяною філігранню з зображенням двох драконоподібних звірив, які стоять один напроти одного. Їх голови та передні лапи доторкаються, а на реверсі переплетений візерунок у вигляді змії.

"Це був приголомшливий витвір. Відображені образи надали містичної сили мечу. Подальші дослідження показали, що місто, де його знайшли, Білсдон, означає "пагорб мечів". Тож цілком доречно, що навершя, яке, на нашу думку, належало англосаксонському вождю, який, ймовірно, втратив його в битві з вікінгом, — було знайдено там", — сказав Найджел Міллз, експерт з артефактів і монет аукціонного дому Noonans Mayfair.

Але музей Лестера відмовився придбати навершя вагою 20,5 грамів, яке мало бути закріплене на кінці руків’я меча. Особу жінки, що знайшла навершя, не розголошують, але відомо, що вона займається металошуканням 60 років. За ці роки вона знайшла багато середньовічних і римських монет, але знахідка навершя була однією з найцікавіших.

"Я була на місцевій зустрічі детекторів, обшукуючи поле, про яке всі казали, що в ньому нічого немає, тоді я отримала сигнал від свого Minelab Deus 2. Після копання на глибині семи дюймів я виявила золоте навершя меча", — розповідає жінка.

Після того, як вищевказаний музей відмовився викупити у пенсіонерки навершя, вона виставила його на аукціон. Під час його оцінки експерти втановили, що артефакт можна порівняти зі знайденим детектором стаффордширським скарбом золотих прикрас, а мотив звірів також можна побачити на щиті з поховання корабля Саттон Ху.

Раніше "Телеграф" писав, що у Середземному морі знайдені уламки найдавнішого корабля.