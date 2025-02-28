Загадкова перегузня може зникнути з українських степів назавжди (фото)

Це яскравий хижак родини куницевих з характерним строкатим забарвленням потребує особливої уваги природоохоронців

Перегузня, або Vormela peregusna, є одним з найрідкісніших і найменш вивчених хижаків України. Ця унікальна тварина належить до родини куницевих (Mustelidae) і є єдиним представником свого роду.

Поширена вона в Південно-Східній Європі, Малій Азії, Близькому Сході, Кавказі, Центральній Азії, Північному Китаї та Монголії. В Україні вона зустрічається переважно в степах Донбасу, зокрема в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Рідкісність та загрозливий статус

Перегузня занесена до Червоної книги України та Червоного списку МСОП як вразливий вид. В Україні мешкає лише близько 100 особин, що робить її одним з найрідкісніших ссавців країни. Основними причинами зниження чисельності є трансформація цілинних степів в агроценози та повсюдне зникнення ховрахів та сліпаків — основних жертв цього хижака.

Біологія та екологія

Перегузня – це невелика тварина з характерним зовнішнім виглядом. Вона схожа на лісового тхора, але менша за розміром. Довжина тіла перегузні становить від 29 до 35 сантиметрів, а вага — від 370 до 715 грамів.

Хутро перегузні строкате, з чорними, жовтими та білими смугами та плямами. Таке забарвлення допомагає їй маскуватися серед степової рослинності. Хутро густе і м'яке, що дозволяє їй зберігати тепло в холодну погоду.

Перегузня активна переважно вночі та сутінках, полює на гризунів, птахів та інших тварин. Вона використовує нори інших тварин, оскільки власних не будує. Відомі випадки спільних полювань з лисицею.

Охорона та захист

Перегузня охороняється в Луганському державному заповіднику та Українському державному заповіднику. Однак, через війну та подальші зміни середовища існування, природоохоронний статус цього виду став ще більш загрозливим. Тому заходи щодо збереження перегузні повинні бути посилені, включаючи захист степових біотопів та контроль над використанням отрути для гризунів.

Раніше "Телеграф" розповідав про степового тхора. Він – найбільший представник види й також опинився під загрозою вимирання в Україні.