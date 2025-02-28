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Російський дрон замість риби. Українець похизувався незвичним "уловом" (відео)

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Знахідка на водосховищі
Знахідка на водосховищі. Фото Колаж "Телеграф"

Сергій Рязанов показав незвичайний трофей

Чоловік на квадроциклі їхав по водосховищу та натрапив на знахідку. Він побачив безпілотник, який ймовірніше запустили російські війська.

Відео опублікували в телеграм-каналі. А чоловік, який підписаний у соцмережах, як Сергій Рязанов розмістив фото, де поруч з ним помітно безпілотник.

Під час руху на квадроциклі він під'їхав до пристрою, який дуже нагадує безпілотник. У мережі припустили, що це може бути імітаційний дрон, який часто запускають росіяни, аби заплутати українську ППО.

"Друзі, як вам знахідка, просто посеред водосховища БпЛАшка валяється", — каже чоловік.

Він, недовго думаючи, закріпив мотузку на безпілотник. Потім прив'язав до квадроцикла і поїхав.

Чоловік в мережі Інстаграм також показав фото з дроном. На світлині він виглядає досить великим.

Фото NRG Fishing

Люди в коментарях почали жартувати, а також висловлювати свою думку щодо знахідки. Хтось писав, що це новий коптер для знімання. Інші радили здати його в ломбард. Були й ті, хто назвав чоловіка "крадієм дронів".

Варто додати, що падіння російської зброї у водосховища нашої країни трапляється не вперше. Так, раніше ми писали, що під час російського ракетного удару по Україні одна з крилатих ракет впала в Київське водосховище.

Також "Телеграф" писав, що уламки одного зі збитих безпілотників впали біля будівлі Верховної Ради України.

Теги:
#РФ #Атака #Дрон #Водосховище