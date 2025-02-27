Доплата на здоров'я і не тільки: скільки отримує перша заступниця голови Вінницької ОВА

Заболотній двічі було виділено допомогу на різні суми

Перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА) Наталія Заболотна у січні 2025 року отримала заробітну плату у розмірі 23 909 гривень. Ця сума вийшла після всіх необхідних відрахувань.

Про це "Телеграфу" стало відомо з відповіді Вінницької обласної військової адміністрації на запит видання. У документі зазначено, що на початку поточного року Заболотній було нараховано 31 460 гривень, але після вирахування податків та зборів було сплачено 23 909 грн.

2024 року, якщо взяти загальну отриману суму за 12 місяців, зарплата становила 505 938 гривень.

При цьому наголошується, що Наталі Заболотній було виділено допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати за 2024 рік першому заступнику голови Вінницької ОВ 72 521, 38 грн. Виплачено було 57 654,50 грн.

Також було виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі 72 131, 38 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку зарплату отримав мер Дніпра Борис Філатов у січні 2025 року та за весь 2024 рік.