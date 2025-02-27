Соратник Залужного назвав дві найбільші помилки росіян на початку війни

Українська розвідка не побачила ознак створення ударних угруповань

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну російське командування вважало, що воєнна кампанія триватиме максимум до середини березня 2022-го. Розрахунок був на те, що українці не стануть чинити їм збройний опір.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній радник головкома ЗСУ Валерія Залужного (з 2021) Віктор Назаров. Він назвав дві найбільші помилки росіян у перші дні війни.

Більше читайте у публікації: "Влада порушила негласну домовленість з військовими, — генерал Назаров про тиск на Залужного, "здачу" півдня і переговори з РФ".

— Найбільша їхня помилка в тому, що вони нас недооцінили. Вірили, що їх чекають. А політичне керівництво злякається і втече, — каже генерал-майор ЗСУ. — З воєнної погляду вони розраховували, що не буде опору.

Віктор Назаров висловив здивування, що в російському Генштабі вважали: народжені в 1960-ті роки офіцери та генерали з ностальгією пам'ятають Радянський Союз і цінують його удавані "переваги".

— Та я ненавиджу всіма фібрами душі той Радянський Союз! І приблизно так до нього відноситься все моє оточення. Хоча, мабуть, є і відхилення від цієї поведінкової норми, — припустив військовий.

Говорячи про стратегію росіян ведення воєнних дій, він зауважив:

— Вони не планували вести спецоперацію три роки. І два не планували, і рік не планували. Вони все планували закінчити максимум за два-три тижні, на мій розсуд.

І тому у нас лунали заяви, що ознак створення ударних угруповань нема. За два, здається, дні до вторгнення міністр оборони Резніков щось подібне сказав. Виходить, що ці колони, які стояли біля кордону, чомусь не сприймалися нашою розвідкою як ударні угруповання, — підсумував генерал Назаров.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому головком ЗСУ Валерій Залужний відкидав ймовірність удару росіян на початку 2022 року.