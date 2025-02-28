Навіть глухих? Чи мобілізують чоловіків із порушенням слуху

Щоб підтвердити діагноз, потрібно пройти медкомісію

З деякими хворобами вуха в Україні не мобілізують. Зокрема, з серйозними діагнозами можна отримати статус "непридатний до військової служби" або відстрочку від призову.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Не мобілізують чоловіків, у яких:

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;

двостороннє важке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції;

глухота на одне вухо і важка приглухуватість на інше;

двостороння тяжка приглухуватість, що прогресує;

приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними та екстремальними проявами.

Щоб отримати офіційне звільнення від військової служби, чоловік із проблемами слуху повинен пройти медичний огляд у військово-лікарській комісії (ВЛК). Рішення про непридатність ухвалюють медичні спеціалісти, які оцінюють тяжкість стану та його вплив на загальну працездатність.

Нагадуємо, що відстрочку мають або вважаються повністю непридатними до військової служби особи, у яких діагностовано серйозні хвороби ока. До них належать:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби всіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр;

сліпота одного або обох очей;

відсутність одного чи обох очних яблук.

Також з деякими захворюваннями ока мобілізують до не бойових підрозділів, а саме до навчальних закладів, медичних установ, або частин забезпечення.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з хворою спиною. Для підтвердження своєї непридатності, потрібно пройти медкомісію.