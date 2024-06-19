Руїни мосту та 20 скелетів: вчені просунулися в розгадці таємниці легендарного народу

Найбільш імовірною виглядає теорія раптової катастрофи, однак криваве жертвопринесення не виключене

Археологічні знахідки часто містять безліч таємниць. Серед таких загадок — рештки скелетів та дерев'яні балки вперемішку, які археологи знайшли у річищі біля руїн мосту в Корно/Ле Сож у Швейцарії. Кістки знайшли ще у 1965 році, однак лише нещодавно вчені змогли дізнатися більш точну інформацію про 20 загадкових людей, які раптовим чином померли в одному місці.

Регіон Трьох озер — так називається місцевість, де були знайдені рештки. Вони належать до кельтського періоду — частина легендарного племені кельтів, гельвети якраз мешкали на території між Женевським і Боденським озерами. Ця місцевість могла мати для кельтів сакральне значення, тож археологи припускають, що частина тіл могли бути жертвами людського жертвоприношення.

Так міг виглядати міст, де сталася трагедія

Окрім цієї теорії існує версія раптової катастрофи, наприклад повені або цунамі, які привели до обвалу дерев'яного мосту і загибелі всіх хто був на ньому. Дослідники провели біоархеологічне дослідження, щоб спробувати реконструювати драму, яка колись сталася в Корно/Ле Сож. Стан скелетів та наявність фрагментів мозку в п'яти з 20 черепів свідчить про те, що річковий осад покрив трупи швидко після смерті. На кожному скелеті безліч численних пошкоджень кісток, але всі вони спричинені або одним великим ударом, або кількома ударами тупими предметами. Теорія про раптову катастрофу виглядає імовірніше, адже багато скелетів були перемішані з дерев'яними рештками мосту.

В кожного скелета виявили числені травми

Вчені змогли з'ясувати, що ці 20 людей не мають очевидних родинних зв'язків. Серед жертв молода дівчина, двоє дітей, 17 дорослих, з них більшість (приблизно 15) були чоловіками, здебільшого молодими. Дослідники припускають, що це могла бути група в'язнів чи рабів яких принесли в жертву або ж конвой торговців чи солдатів. Через давність не можна бути впевненими, що смерті відбулися в один і той самий час і що вони збіглися з руйнуванням мосту. Дослідники резюмують, що це могло бути як місцем жертвоприношення, так і місцем раптової катастрофи коли обвал мосту забрав десятки життів.

Аналіз не дає точної відповіді, що ж саме сталося 2000 тому на цій річці у Швейцарії, однак розкриває історію тих хто там загинув і привідкриває завісу на історію народу кельтів, яка переважно збереглася в легендах, які передавалися із уст вуста та в рідких письмових джерелах, здебільшого військових творах Юлія Цезаря.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайні ортопедичні досягнення давніх єгиптян. Для того, щоб мумія могла воскреснути, вони вставляли ортопедичні імпланти, які скріплювали частини тіла — штифти майже не відрізняються від сучасних.