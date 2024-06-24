Пенсионерка с металлоискателем нашла старинное золотое оружие: лот уже продали за кругленькую сумму

Редкий артефакт 7 века найден на глубине 17 см под землей

На аукционе было продано золотое навершие саксонского меча за 22 тысячи долларов. Его 81-летняя женщина обнаружила в поле в Лестершире во время работы с металлодетектором.

Об этом пишет Good News Network. Отмечается, что редкий артефакт VII века был найден в 2021 году, когда группа металлоискателей исследовала поле во время местного собрания детекторов.

По словам женщины, все в группе утверждали, что обыскиваемое поле пустое и там ничего нет. Однако она нашла золотое навершие на глубине семи дюймов (17 см) под землей.

Рукоятка меча, с которой и было это навершие считается "прекрасным образцом чистого англосаксонского золота", украшена бисерной проволочной филигранью с изображением двух драконообразных зверей, стоящих друг напротив друга. Их головы и передние лапы прикасаются, а на реверсе переплетен узор в виде змеи.

"Это было потрясающее произведение. Отраженные образы придали мистическую силу мечу. Дальнейшие исследования показали, что город, где его нашли, Билсдон, означает "холм мечей". Поэтому вполне возможно, что навершие, по нашему мнению, принадлежавшее англосаксонскому вождю, вероятно, потерявшему его в битве с викингом, — был найден там", — сказал Найджел Миллз, эксперт по артефактам и монетам аукционного дома Noonans Mayfair.

Несмотря на это, музей Лестера отказался приобрести навершие весом 20,5 грамма, которое должно было быть закреплено на конце рукоятки меча. Личность нашедшей навершие женщины не разглашают, но известно, что она занимается металлоисканием 60 лет. За эти годы она нашла много средневековых и римских монет, но находка навершия была одной из самых интересных.

"Я была на местной встрече детекторов, обыскивая поле, о котором все говорили, что в нем ничего нет, тогда я получила сигнал от своего Minelab Deus 2. После копания на глубине семи дюймов я обнаружила золотое навершие меча", — рассказывает женщина.

После того как вышеуказанный музей отказался выкупить у пенсионерки навершие, она выставила его на аукцион. При его оценке эксперты установили, что артефакт можно сравнить с найденным детектором стаффордширским сокровищем золотых украшений, а мотив зверей также можно увидеть на щите из захоронения корабля Саттон Ху.

Ранее "Телеграф" писал, что в Средиземном море найдены обломки древнейшего корабля.