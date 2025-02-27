Весна з неприємним сюрпризом. Яким регіонам не пощастить з погодою у березні

Люті морози відступають

Упродовж лютого в Україні переважав антициклон з невеликою кількістю опадів та морозною повітряною масою. Температура повітря в окремі дні знижувалася до -18…-23 °С (крім півдня країни). Сніг випадав, але лежав нерівномірно, а місцями – у центральних та південних областях – повністю був відсутній.

Як розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, перший місяць весни розпочнеться у Європі з активізації південно-західних вітрів на тлі області підвищеного атмосферного тиску.

У Східній Європі та в Україні очікується серйозне підвищення температури. А ось опадів (через антициклони) буде відчутно менше за кліматичну норму. І лише у північно-західній Європі (Великобританія, Португалія, Іспанія та Скандинавський півострів) спостерігатиметься циклонічна діяльність, завдяки чому тут прогнозуються сильні дощі, поривчастий вітер та нижчий атмосферний тиск.

На території України протягом усього березня опади очікуються менше за норму – є навіть ризик початку посухи у третій декаді березня. Водночас через високий тиск варто чекати сонячних і теплих днів. Загалом протягом місяця кількість опадів очікується не більше 10 – 35 мм, у західних областях 36 – 50 мм, що у 20 – 70 % нижче середніх багаторічних показників.

На карті представлено прогностичну інформацію про розподіл аномалій температури повітря (не плутати з фактичною температурою) на території Європи у березні 2025 року.

Середньомісячна температура повітря по всій Європі очікується вище за кліматичну норму, але величина відхилення сильно змінюватиметься залежно від конкретного регіону (див. карту). На півдні Європи аномалія становитиме лише +0,5…+1 °С, тоді як на крайньому північному сході цей показник може досягати +6…+7 °С. В Україні найбільші відхилення від норми очікуються у північних та західних областях, а найближче до норми – у східних регіонах, Криму та у Приазов'ї. Середньомісячні значення температури, таким чином, становитимуть +1…+7 °С, що на 1,5 – 4 °С вище за кліматичну норму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в березні Україну накриє брудна хмара. Вже відомо, де повітря буде найгіршим.