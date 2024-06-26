Діставайте парасольки: які області України найближчими днями накриють грозові зливи

Синоптики дали прогноз на 25-28 червня

До кінця робочого тижня в Україні триматиметься спекотна погода. Деякі області в останній тиждень червня накриють грозові зливи.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру. Згідно з прогнозами, середня температура повітря триматиметься на рівні +28 градусів у денний час.

Опади у вигляді дощів синоптики обіцяють лише у західних областях та східних. В решті країни буде сонячно.

Так, у середу, 26 червня, дощова погода очікується в Закарпатській області. При цьому у західних областях температура повітря становитиме до +28 градусів. У центральній частині – до +27 градусів. На півночі — до +24 ... +25. У південній частині країни стовпчики термометрів піднімуться до +28, а у східній — до +26. У Харківській та Луганській областях пройде дощ у цей день.

27 червня західні області знову накриють дощі. Опади очікуються у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Температура повітря сягатиме +29 градусів. У центрі також прогнозують до +28...29 градусів. На півдні — до +29. У північних областях – до +28, а у східних – від +26 до +29.

У п’ятницю, 28 червня, у Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях знову йтиме дощ. Вдень температура повітря залишиться на рівні +28 градусів. У центральній частині також буде до +28. На півдні буде найсильніша спека — до +31 градуса. У східній частині – до +28, у північній – від +26 до +28.

Нагадаємо, раніше синоптик з Волині Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів, якою буде погода в Україні в липні 2024 року. За його словами, цей місяць буде скупим на справжнє літнє тепло.