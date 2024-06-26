Сонце знову лютує: коли на Землі будуть магнітні бурі і якої сили

Вона може зіпсувати настрій

Сонце створило спалах нитки магнетизму, який може спровокувати магнітну бурю в останній робочий день цього тижня. Її сила очікується помірною в межах 5 балів, але деякі астросиноптики прогнозують коливання на рівні 4 балів.

Незначні геомагнітні шторми ймовірні 28 червня, коли викид корональної маси (СМЕ) буде впливати на поле нашої планети. Про це повідомили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

За словами вчених, він був викинутий у космос 25 червня внаслідок спалаху нитки магнетизму в південній півкулі світила.

Магнітні бурі на Землі протягом 26-30 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на Землі прогнозується одноденна геомагнітна буря 4 балів.

Протягом 26 та 27 червня очікується мінімальна сонячна активність, але вже 28 червня її сила збільшиться до 4 балів, що відповідає середній геомагнітній бурі.

Після того, до кінця тижня, передбачається "зелений" рівень геомагнітного коливання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки часу потрібно, аби обійти Марс пішки.