Прогноз подтвердился: какой силы и когда будет бурлить магнитная буря на Земле

Есть вероятность трехдневного шторма

Астросиноптики заметили выброс корональной массы (СМЕ), запущенный в космос 25 июня. По их словам, он может стать причиной магнитной бури в ближайшие дни.

Незначительные геомагнитные бури класса G1 возможны 28 июня. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Буря станет следствием вспышки нити магнетизма в южном полушарии Солнца. В то время СМЕ вылетел в космос и, вероятно, повлияет на поле нашей планеты.

Магнитные бури 27-30 июня

Согласно графику геомагнитных колебаний на Земле, обнародованному ресурсом Meteoagent, в течение ближайших дней следует готовиться к однодневной буре 4 баллов и двухдневному магнитному шторму 5 баллов.

В четверг, 27 июня, должна продержаться средняя магнитная буря 4 балла, которая уже 28 и 29 июня вырастет до высокого шторма.

После того, 30 июня, не ожидается каких-либо колебаний выше 2 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую погоду ожидать украинцам в конце июня. Прогноз дал известный синоптик Игорь Кибальчич.