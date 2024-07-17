Самый яркий звездопад года начинается: когда, где и как смотреть на Персеиды

Наблюдать за звездопадом можно и без специального оборудования

Первые метеориты потока Персеид можно было увидеть еще 14 июля, однако официально звездопад начинается с середины июля и продолжается до конца августа. Это ежегодное космическое явление вызвано кометой Свифта-Туттля, вращающейся вокруг Солнца каждые 133 года. Земля проходит через этот след обломков раз в год.

По прогнозам лучшее время для наблюдения будет пик звездопада, который придется на 11-13 августа. Однако и прежде на ночном небе можно будет заметить яркие падающие звезды.

В этом году пик звездопада будет совпадать с первой четвертью Луны, которая будет садиться около полуночи, поэтому 2024 будет благоприятным годом для наблюдения за Персеидами с темным небом.

Во время звездопада Персеид можно увидеть от 50 до 100 метеоров в час. Падающие метеоры часто оставляют за собой световые и цветные следы, а также известно, что метеоритный дождь создает огненные шары, которые виднее дольше обычных метеоров.

Для того чтобы насладиться метеорным дождем, нужно поехать в темное место с минимальным световым загрязнением, подальше от крупных населенных пунктов. Метеоры обычно наиболее заметны за час до рассвета, но их можно увидеть и вечером.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые потенциально нашли место для будущей базы на Луне. Это может быть пещера, которая сможет оградить от радиации из космоса.