Любов до їжі з доставки змінює поведінку людей: що з'ясували соціологи

Впливає ефект не на всіх однаково

В останні роки зокрема після коронавірусу зросла кількість використання доставок їжі замість приготування традиційних страв. в Україні цьому сприяють також і регулярні відключення світла.

Вчені з’ясували, що пандемія коронавірусу втричі збільшила витрати людей на доставку із ресторанів швидкого харчування і майже в чотири рази для закладів із різноманітною їжею. При цьому при замовленні їжі онлайн більшість споживачів вибиратимуть менш здорову їжу і витрачатимуть більше грошей, ніж якби вони самі прийшли до ресторану. Це стосується 61% цифрових замовлень.

Загалом вчені провели вісім досліджень — шість у ресторанах та два в лабораторії школи маркетингу та інновацій. Вони виявили вплив замовлення з цифрового меню на відміну від фізичного. Це стосується як маленьких ресторанів, так і глобальних мережевих закладів. Команда розподілила страви в три категорії: не здорові, здорові та нейтральні. Смажена їжа та десерти, а також дуже великі порції потрапили в нездорову їжу, великі салати, супи та невеликі стейки стали нейтральними, овочі та риба вважалися здоровими.

Команда виявила також співвідношення часу дня із шкідливістю замовлення, зокрема ввечері коли людина більш виснажена, технології мають на неї більший вплив. Це явище, відоме як "ефект Google". Споживачі, які гарно володіють технологіями, можуть бути менш чутливими до такого ефекту цифрового меню.

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