Любовь к еде из доставки меняет поведение людей: что выяснили социологи

Влияет эффект не на всех одинаково

В последние годы, в частности, после коронавируса возросло количество использования доставок пищи вместо приготовления традиционных блюд. в Украине этому способствуют также и регулярные отключения света.

Ученые выяснили, что пандемия коронавируса втрое увеличила расходы людей на доставку из ресторанов быстрого питания и почти в четыре раза для заведений с разнообразной едой. При этом при заказе еды онлайн большинство потребителей будет выбирать менее здоровую пищу и тратить больше денег, чем если бы они сами пришли в ресторан. Это касается 61% цифровых заказов.

Всего ученые провели восемь исследований — шесть в ресторанах и два в лаборатории школы маркетинга и инноваций. Они оказали влияние заказа по цифровому меню в отличие от физического. Это касается как небольших ресторанов, так и глобальных сетевых заведений. Команда распределила блюда в три категории: не здоровые, здоровые и нейтральные. Жареная еда и десерты, а также очень большие порции попали в нездоровую пищу, большие салаты, супы и небольшие стейки стали нейтральными, овощи и рыба считались здоровыми.

Команда обнаружила также соотношение времени дня с вредностью заказа, в частности вечером, когда человек более истощен, технологии оказывают на него большее влияние. Это явление, известное как "эффект Google". Потребители, хорошо владеющие технологиями, могут быть менее чувствительны к такому эффекту цифрового меню.

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