Цій будівлі 120 років, а на вигляд й не скажеш: як розвивався Головпоштамт Дніпра

Місце, де історія зустрічається із сучасністю

Поштамти відіграють ключову роль у розвитку зв’язку та логістики будь-якого міста. Раніше ми розповідали про будівництво поштамту в Харкові, а тепер пропонуємо дізнатися, як з’явився та розвивався цей важливий об’єкт у Дніпрі.

Перша поштова контора тоді ще Катеринослава розпочала свою роботу у 1787 році. Вона мала назву "Вільна поштова станція" і розташовувалася неподалік від наплавного мосту на вулиці Дворянській (сучасна вулиця Князя Володимира Великого). Це був невеликий одноповерховий кам’яний будинок, керував станцією купець Михайло Власов. Відбір співробітників проводився суворо, а кожен працівник пошти склав присягу.

Головпоштамт до 1917 року

З розвитком міста та збільшенням потреби в поштовому зв’язку влада Катеринослава в середині XIX століття придбала для нової контори садибу Щекутіна, розташовану на Катерининському проспекті (нині проспект Дмитра Яворницького). 1905 року до будівлі прибудували новий корпус. Проєкт розробив архітектор Бочаров, який вибрав для побудови популярний на той час стиль модерн. Згодом вишукана вежа Головпоштамту стала одним із головних архітектурних символів міста.

Такий вигляд має будівля поштамту на старих зображеннях

Будівля поштової станції (нинішня західна частина сучасного Головпоштамту) стала свідком багатьох історичних подій. У грудні 1857 року до Катеринослава надійшли перші поштові марки, введені в обіг у Російській імперії. 8 (20) жовтня 1859 року у флігелі будівлі відкрилася перша у місті поштово-телеграфна станція, а 24 листопада (6 грудня) 1897 року запрацювала перша телефонна станція.

Під час революційних подій у будівлі Головпоштамту розгорнулися запеклі бої. Під час вирішального протистояння українські військові утримували будівлю пошти, проте 29 грудня після прибуття більшовицьких підкріплень змушені були залишити позиції. Пізніше на фасаді будівлі встановили пам’ятну дошку, присвячену цим подіям.

Пам’ятна дошка про "розгром останнього вогнища контрреволюції"

Однією з унікальних особливостей поштамту є шестикутна плитка для підлоги, що збереглася з початку XX століття. Вона прикрашає хол будівлі понад 110 років, а на одній із плиток збереглося тавро виробника: "Бергенгеймъ. Харьковъ".

Клеймо виробника плитки в будівлі поштамту

Сьогодні будівля поштамту, зберігши свою історичну велич, є свідком розвитку зв’язку від поштових карет і телеграфів до цифрових технологій. У ній поєднуються елементи архітектури катеринославського модерну та сучасні технології, створюючи унікальний простір, у якому історія переплітається з прогресом.