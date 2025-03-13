У Дніпрі під час тривоги пролунала низка вибухів: що атакували росіяни (оновлено)

Ворожа армія з ночі "кошмарить" регіон

Вибух у Дніпропетровській області 13 березня пролунав в різних містах регіону. Область знаходиться під масовою атакою "шахедів".

Про це спочатку повідомили у Суспільному. "Телеграф" розповідає, що відомо на цю мить.

UPD: Через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів.

Поїзд №86 Львів — Запоріжжя відправився з Дніпра з затримкою; поїзд №72 Львів — Павлоград прямуватиме зміненим маршрутом через станцію Синельникове-2 замість станціі Самар-Дніпровський.

"Резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди", — пишуть в Укрзалізниці.

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Атака по Дніпру і області — що відомо

Повітряна тривога у Дніпропетровській області почалася о 21:36 минулої доби, 12 березня, і тривала до ранку. Упродовж цього часу регіон зазнавав атаки ударних безпілотників ворога.

За лічені хвилини до 5 ранку у Дніпрі пролунали вибухи. Про кілька дронів-камікадзе біля міста повідомляли і моніторингові спільноти, і Повітряні сили. Згодом вибухи лунали знову – буквально за 10 хвилин після перших.

Після серії вибухів в місті в одному з районів Дніпра почалася пожежа. У місцевих телеграм-каналах показали перші фото.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворожа атака безпілотників сталась на обʼєкти критичної інфраструктури в декількох містах Дніпропетровщини.

"Є займання. Небезпека триває. Прошу перебувати у безпечних місцях", — написав він.

Станом на 6:30 в регіоні була повітряна тривога. У регіоні фіксували "шахеди".

Сергій Лисак ранком повідомив, що осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

"Інфраструктура понівечена і в Самарівському районі. Там також є займання. Крім цього, знищена автівка, ще кілька – пошкоджені. Понівечений і багатоквартирний будинок, адмінбудівля, господарські споруди", — йдеться у повідомленні.

За його словами, бив ворог і по Нікопольщині. Застосовував дрони-камікадзе і важку артилерію.

"Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда", — пише Лисак.

Лисак додав, що Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 11 БпЛА. У Дніпрі пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває.

"Вранці гучно було і в Синельниківському районі. Там також понівечена інфраструктура. Попередньо, загиблих і поранених немає", — написав Лисак.

Раніше "Телеграф" писав, що у кількох російських регіонах вночі з 12 на 13 березня було вкрай неспокійно. Ударні безпілотники атакували об'єкти російської газової інфраструктури, таким чином російським окупантам прилетіла "отвєточка" за їхні атаки на українську газову інфраструктуру.