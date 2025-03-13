Вогонь по Росії, літаки та важке озброєння: країни Заходу вперше всерйоз взялися за ідею миротворців в Україні

Одна з пропозицій, яку висунули Франція та Британія, передбачає дозвіл для миротворчих сил на застосування зброї по росіянах

Європейські країни, схоже, серйозно взялися за планування реальної миротворчої місії в Україні після завершення війни – попри неодноразові істерики росіян з цього приводу. Зокрема, Франція та Британія планують дозволити миротворцям завдавати ударів по Росії та її військах у разі, якщо Кремль спробує порушити домовленості про припинення вогню.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на підсумки саміту в Парижі. Понад 30 країн зібралися там, щоб провести переговори щодо створення міжнародної групи військ, яка буде стримувати російську агресію після встановлення перемир’я в Україні.

Одна з пропозицій, яку висунули Франція та Британія, передбачає дозвіл для миротворчих сил на застосування зброї для "прямих та негайних ударів по російських об’єктах" у разі порушення домовленостей. Джерело з французького уряду сказало виданню, що план також передбачає формування миротворчих сил з важким озброєнням, авіацією та великими запасами зброї: все це може бути перекинуто в Україну протягом кількох годин, або кількох днів, якщо Росія спробує будь-яким чином порушити перемир'я.

Безпосередньо присутні в Україні миротворчі підрозділи можуть розмістити на стратегічних об'єктах, щоб прикрити їх від російських ударів – наприклад, в морських портах, або на атомних електростанціях. Контроль дотримання припинення вогню на лінії зіткнення буде здійснюватися за допомогою технологічних рішень, зокрема безпілотників. Військово-морські сили країн Європи забезпечать розмінування Чорного моря та його патрулювання, щоб запобігти спробам піратства з боку Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна заявила про готовність до 30-денного припинення вогню за умови, якщо Росія прийме такі умови. Зокрема, очільник українського МЗС Андрій Сибіга пояснив, що таке перемир'я є фактично "кроком на випередження", який дозволив показати США, що Україна хоче миру.

В Росії уже встигли заявити, що таке перемир'я вважатимуть неприйнятним. Крім того, ЗМІ повідомляють, що Путін не піде на компроміси з США та Україною з жодного питання – територій, миротворців або припинення вогню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що мова про розміщення європейських військових на території України може йти лише за умови закінчення війни або початку перемир’я.